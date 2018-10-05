Денисова надеется узнать о прекращении голодовки Сенцова от его адвоката

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости. Осуждённый в России за организацию терактов Олег Сенцов проводит встречу в колонии со своим адвокатом, после чего можно будет узнать, прекратил ли он голодовку, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Ранее о прекращении голодовки РИА Новости сообщил глава СПЧ Михаил Федотов. Голодовку Сенцов объявил еще в мае, она продолжалась более 140 дней. Все это время за его состоянием следили врачи. МИД Украины и омбудсмен запросили в РФ информацию о состоянии здоровья Сенцова, официального.

"Я только переговорила с советником президента РФ, председателем Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилом Федотовым. Он заявил, что владеет информацией от руководства Федеральной службы исполнения наказаний РФ о том, что Олег Сенцов написал заявление об отказе от голодовки. Причины российский чиновник не знает. Сейчас украинец встречается с адвокатом в колонии Лабытнанги. Больше информации — позже", — написала Денисова в Facebook в пятницу.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"* (экстремистское движение, запрещено в РФ), готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе. В середине мая Сенцов объявил голодовку, после чего постоянно находится под наблюдением медработников.

* Экстремистское движение, запрещенное в России.