В Норвегии выпустят книгу о воссоединении Крыма с Россией

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Книга главы крымского парламента Владимира Константинова "Пройти свой путь", в которой рассказывается о событиях "Крымской весны", будет издана в Норвегии, сообщил глава норвежской делегации, находящейся с визитом в Крыму, Хендрик Вебер.

Основу книги Константинова составляют живые, личностно и эмоционально окрашенные воспоминания и размышления автора о событиях в Крыму, России и на Украине, охватывающие период с осени 2013 года до 18 марта 2014 года. Издание содержит фотографии и документы, уже ставшие достоянием истории, а также факты, которые не были известны широкому читателю.

"Уже подписан контракт насчет перевода книги. Мы уже работаем над этим. Как раз сейчас мы начинаем перевод. У нас уже множество предложений о печати этой книги. Думаю, что этот проект будет реализован", — сказал Вебер на встрече с руководством крымского парламента.

В свою очередь Константинов выразил надежду, что книга будет иметь успех среди норвежцев. "Надеюсь, книга моя будет успешно в Норвегии издана и успешно продана", — сказал Константинов.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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