В ЛНР рассказали о работе над восстановлением объема грузовых ж/д перевозок

ЛУГАНСК, 5 окт — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики работают над восстановлением в полном объеме грузовых железнодорожных перевозок, заявил в пятницу исполняющий обязанности главы республики Леонид Пасечник.

"Чем быстрее мы восстановим в полном объеме работу нашей железной дороги, тем остается больше возможностей экспортировать производимые нами товары и, соответственно, доставлять на территорию Луганской народной республики материалы для производства", — рассказал Пасечник.

Он уточнил, что на данный момент запланирован ремонт тепловозов и вагонов, находящихся на территории ЛНР, и поврежденных, в том числе, и в результате боевых действий в республике, что даст новые рабочие места жителям ЛНР.

"Есть мысль, чтобы восстановлением именно вагонов занялись наши предприятия, в частности, "Стахановский вагоноремонтный завод", а ремонтом локомотивов занялись "Трансмаш" и "Лугмаш", — пояснил Пасечник.