Пекин посоветовал США не вмешиваться в дела Китая

ПЕКИН, 5 окт – РИА Новости. США нужно больше заниматься проблемами с правами человека в своей стране, а не вмешиваться под этим предлогом во внутренние дела Китая, заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя слова вице-президента США Майка Пенса.

Ранее Пенс заявил, что правительство Китая в последние годы сделало обратный разворот от уважения прав человека и свобод к контролю и притеснению своего народа. Пенс также обвинил китайские власти в гонениях на китайских христиан, буддистов и мусульман.

"Мы советуем американской стороне хорошенько всмотреться в зеркало, больше размышлять о существующих проблемах с правами человека в своей стране, а не вмешиваться во внутренние дела Китая под предлогом проблемы прав человека и свободы вероисповедания", — говорится в опубликованном заявлении Хуа Чуньин.

Она подчеркнула, что правительство Китая придает большое значение защите прав человека и их продвижению.

"Каждая национальность Китая в соответствии с законом имеет полную свободу вероисповедания. У китайского народа больше всех есть право на мнение относительно ситуации с правами человека в стране", — добавила официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая.