В Швеции восьмилетняя девочка нашла в озере древний меч

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Восьмилетняя девочка Сага Ванечек (Saga Vanecek) случайно нашла в озере недалеко от местечка Танно на юге Швеции древний меч, который, по оценке специалистов, использовался в 5-6 веках нашей эры, сообщает информационный портал Local.

Как рассказала сама девочка изданию, необычный предмет она обнаружила еще летом, когда играла у озера, рядом с которым стоит летний дом ее семьи.

"Я была у воды, кидала палочки и камни в воду, смотрела, как далеко они будут "прыгать", потом я нашла что-то похожее на палку. Я достала ее и собиралась бросить в воду, но у нее была рукоятка, и я заметила, что она заостренная на конце и вся в ржавчине. Я подняла ее и сказала: "Папочка, я нашла меч!" – вспоминает она.

Как сообщил отец девочки Энди Ванечек, поначалу он посчитал, что его дочь нашла современную игрушку, но после консультации с соседями и коллегой, который интересуется историей и археологией, он решил сообщить о находке властям. Первоначально сообщалось, что возраст находки может составлять около тысячи лет. Но как сообщили изданию в музее города Йёнчёпинг, специалисты которого изучали меч, скорее всего, он относится примерно к 5-6 веку нашей эры, к периоду, когда в Скандинавии еще не началась эпоха викингов.

© Фото : Jönköpings Läns Museum Древний меч, найденный в озере недалеко от местечка Танно, Швеция © Фото : Jönköpings Läns Museum Древний меч, найденный в озере недалеко от местечка Танно, Швеция

"Он около 85 сантиметров в длину, сохранились фрагменты дерева и металла", — сообщил изданию представитель музея Микаэль Нордстрём.

Как рассказал отец девочки, после этого случая некоторые друзья семьи стали шутить, что девочка в будущем станет королевой Швеции. Сама Сага заявила, что пока не хочет строить карьеру в археологии и надеется стать ветеринаром или актрисой в Париже, хотя ей и нравится узнавать о "старых вещах".