Суд в Киеве разрешил заочное расследование дела экс-министра Клименко

КИЕВ, 5 окт – РИА Новости. Печерский районный суд Киева разрешил в пятницу проведение заочного досудебного расследования по делу о так называемых "налоговых площадках", подконтрольных экс-министру доходов и сборов страны Александру Клименко, заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Ранее Матиос сообщал, что Клименко уведомлен о подозрении в создании преступной группировки и злоупотреблении служебным положением. Клименко и бывшие чиновники министерства доходов и сборов подозреваются в нанесении ущерба государству на сумму 96 миллиардов гривен (около 3,5 миллиарда долларов). В ноябре 2017 года Служба безопасности Украины сообщила, что главная военная прокуратура Украины возбудила еще одно уголовное дело против экс-министра — по статье "госизмена".

"Сегодня судом, с соблюдением всех норм УПК Украины, вынесено постановление суда о предоставлении согласия на проведение специального (заочного) досудебного расследования в отношении подозреваемого Клименко", — написал Матиос на своей странице в Facebook.

По его словам, следующим шагом прокуратуры станет направление дела на рассмотрение в суд.

Ранее Матиос сообщал, что экс-министра приглашали на допрос в Генпрокуратуру, но он не явился. По мнению следствия, Клименко организовал в Одесской, Киевской, Донецкой и Харьковской областях предприятия, которые занимались таможенным оформлением на Украине по заниженной стоимости. Кроме того, по информации надзорного ведомства, в 2012 —2013 годах Клименко с сообщниками организовал схемы уклонения от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики.