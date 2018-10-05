Аналитик из ЕС напомнил, что США активнее всех в киберпространстве

БРЮССЕЛЬ, 5 окт — РИА Новости, Александр Шишло. США более других стран активны в киберпространстве, они располагают гораздо большим арсеналом средств для осуществления шпионажа в мировом масштабе, но об этом все забывают, заявил РИА Новости глава центра геополитических исследований Eurocontinent Пьер-Эммануэль Томанн.

"Россию обвиняют в том, что она действует в киберпространстве, забывая при этом, что все государства мира активны в этой области. Возмущение (Запада – ред.) носит избирательный характер, поскольку в действительности больше других в кибепространстве действуют США посредством Агентства национальной безопасности", — сказал аналитик РИА Новости, комментируя ситуацию с обвинениями спецслужб РФ в проведении кибератак против ряда стран Запада.

По словам Томанна, по сравнению с другими государствами, США располагают "гораздо большими средствами для осуществления массового шпионажа в мировом масштабе".

"Россия выступает за многополярный мир, и поэтому она становится мишенью в этой коммуникационной войне (со стороны Запада), которая будет ожесточаться в связи с предстоящими выборами в Европарламент (в мае 2019 года)", — сказал эксперт.

Минобороны Нидерландов 4 октября заявило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан РФ. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемых с диппаспортами выдворили из Нидерландов 13 апреля.

МИД РФ назвал обвинения очередной срежиссированной пропагандистской акцией и заявил, что развязанная "антироссийская кампания шпиономании" наносит серьезный вред двусторонним отношениям. Также в МИД РФ обратили внимание, что заявление МО Нидерландов сделано перед сессией ОЗХО 9 октября, в преддверии которой создается "нужный" политический фон для противоправных инициатив.

Позднее с обвинениями в адрес России выступили США и Канада, заявив, что семь "сотрудников ГРУ" якобы причастны к хакерским атакам на избирательную систему США, антидопинговые лаборатории, ядерную компанию Westinghouse, краже и публикации данных, отмывании средств с использованием криптовалюты. При этом четверо из подозреваемых американской стороной россиян — те же самые люди, которых выдворили Нидерланды. Ранее Вашингтон отказался от предложения Москвы о создании группы по кибербезопасности.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США "отравляют" атмосферу в российско-американских отношениях новыми обвинениями в адрес спецслужб РФ. Он отметил, что нагнетание напряженности между двумя ядерными державами является опасным.