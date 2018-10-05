Аналитик из ЕС напомнил, что США активнее всех в киберпространстве

БРЮССЕЛЬ, 5 окт — РИА Новости, Александр Шишло. США более других стран активны в киберпространстве, они располагают гораздо большим арсеналом средств для осуществления шпионажа в мировом масштабе, но об этом все забывают, заявил РИА Новости глава центра геополитических исследований Eurocontinent Пьер-Эммануэль Томанн.
По словам Томанна, по сравнению с другими государствами, США располагают "гораздо большими средствами для осуществления массового шпионажа в мировом масштабе".
"Россия выступает за многополярный мир, и поэтому она становится мишенью в этой коммуникационной войне (со стороны Запада), которая будет ожесточаться в связи с предстоящими выборами в Европарламент (в мае 2019 года)", — сказал эксперт.
Минобороны Нидерландов 4 октября заявило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан РФ. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемых с диппаспортами выдворили из Нидерландов 13 апреля.
Позднее с обвинениями в адрес России выступили США и Канада, заявив, что семь "сотрудников ГРУ" якобы причастны к хакерским атакам на избирательную систему США, антидопинговые лаборатории, ядерную компанию Westinghouse, краже и публикации данных, отмывании средств с использованием криптовалюты. При этом четверо из подозреваемых американской стороной россиян — те же самые люди, которых выдворили Нидерланды. Ранее Вашингтон отказался от предложения Москвы о создании группы по кибербезопасности.
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США "отравляют" атмосферу в российско-американских отношениях новыми обвинениями в адрес спецслужб РФ. Он отметил, что нагнетание напряженности между двумя ядерными державами является опасным.