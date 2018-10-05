В Индии заявили о скором подписании соглашения о свободной торговле с ЕАЭС

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 окт — РИА Новости. Соглашение о создании зоны свободной торговли между государствами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Индией будет подписано в скором времени, сообщил в пятницу министр торговли и промышленности Индии Суреш Прабху.

"Министр информировал, что работа над созданием международного транспортного коридора "Север-Юг" продолжается. Подписание соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС, которое состоится в скором времени, создаст огромный рынок, который принесет выгоду всем странам региона и будет способствовать развитию партнерства между штатами Индии и регионами России", — приводит слова Прабху пресс-служба индийского ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди поприветствовали начало консультаций по заключению соглашения о зоне свободной торговли между Индией и ЕАЭС, высказавшись за ускорение переговорного процесса. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров в сентябре текущего года анонсировал, что переговоры с Индией по данному вопросу начнутся "в скором времени".

ЕАЭС был создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и действует с 1 января 2015 года. Членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия и Киргизия. В мае прошлого года ЕАЭС и Вьетнам подписали соглашение о создании зоны свободной торговли.