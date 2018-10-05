На Украине с 2014 года запретили к показу 780 фильмов и сериалов

КИЕВ, 5 окт – РИА Новости. Государственное агентство Украины по вопросам кино с августа 2014 года запретило к показу в стране 780 фильмов и сериалов, сообщила в пятницу пресс-служба агентства.
Отмечается, фильмы и сериалы были запрещены, так как якобы популяризировали или пропагандировали госорганы РФ, СССР; в их создании принимали участие лица, попавшие по санкции на Украине; либо кинокартины были произведены в России после 1 января 2014 года.
"Такие действия госкино не только существенно изменили ситуацию на кино и телерынке Украины, привели к очищению нашего информационного пространства от российской пропаганды, способствовали появлению массового производства отечественного контента, но и нанесли существенные финансовые убытки российским производителям кино и сериалов", — говорится в сообщении пресс-службы.
Основанием для запрета фильма или сериала может послужить участие в создании ленты актеров или режиссеров из "черного списка" минкульта. В перечень запрещенных фильмов попали, в том числе "Уравнение любви" и "Соло на саксофоне", "Дело о мертвых душах", "Дом с лилиями", "Тебе настоящему", "Притяжение" и "Гадание при свечах".