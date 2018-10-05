На Украине с 2014 года запретили к показу 780 фильмов и сериалов

КИЕВ, 5 окт – РИА Новости. Государственное агентство Украины по вопросам кино с августа 2014 года запретило к показу в стране 780 фильмов и сериалов, сообщила в пятницу пресс-служба агентства.

"В целом, начиная с августа 2014 года, когда на должность председателя госкино был назначен Филипп Ильенко, и по сегодняшний день Госкино было запрещено 780 фильмов и сериалов", — говорится в сообщении.

Отмечается, фильмы и сериалы были запрещены, так как якобы популяризировали или пропагандировали госорганы РФ, СССР; в их создании принимали участие лица, попавшие по санкции на Украине; либо кинокартины были произведены в России после 1 января 2014 года.

"Такие действия госкино не только существенно изменили ситуацию на кино и телерынке Украины, привели к очищению нашего информационного пространства от российской пропаганды, способствовали появлению массового производства отечественного контента, но и нанесли существенные финансовые убытки российским производителям кино и сериалов", — говорится в сообщении пресс-службы.

В 2015 году на Украине вступил в силу закон, который позволяет запретить показ фильмов, сериалов. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявлял, что запрет касается всех "милитаристских" фильмов и сериалов, выпущенных после 1991 года, а также всей российской теле- и кинопродукции, созданной после 2014 года.

Основанием для запрета фильма или сериала может послужить участие в создании ленты актеров или режиссеров из "черного списка" минкульта. В перечень запрещенных фильмов попали, в том числе "Уравнение любви" и "Соло на саксофоне", "Дело о мертвых душах", "Дом с лилиями", "Тебе настоящему", "Притяжение" и "Гадание при свечах".