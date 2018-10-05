Адвокат Януковича заявил о математических способностях подзащитного

КИЕВ, 5 окт – РИА Новости. Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр Горошинский заявил, что его подзащитный имеет феноменальные математические способности, поэтому в 2013 году он высчитал возможные убытки от подписания соглашения об ассоциации Украина-ЕС и приостановил процесс подписания соглашения.
"Во-первых, у Виктора Федоровича феноменальная память. Во-вторых, он феноменально считает. У него математическая составляющая является реально феноменальной, я не преувеличиваю. Виктор Янукович посчитал, что соглашение об ассоциации в том виде, котором предлагалось Евросоюзом, принесла бы вред Украине на сумму около 200 миллиардов долларов", — заявил Горошинский в ходе заседания.
По его словам, условия соглашения об ассоциации были крайне невыгодны и, если бы Янукович подписал такое соглашение, он совершил бы преступление.
Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура собиралась потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Экс-президент категорически отрицает свою вину.