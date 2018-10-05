Адвокат Януковича заявил о математических способностях подзащитного

КИЕВ, 5 окт – РИА Новости. Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр Горошинский заявил, что его подзащитный имеет феноменальные математические способности, поэтому в 2013 году он высчитал возможные убытки от подписания соглашения об ассоциации Украина-ЕС и приостановил процесс подписания соглашения.

Ранее суд перешел к стадии прений. Уже выступили государственный и один частный адвокаты Януковича. Теперь выступает частный адвокат Александр Горошинский, ему суд предоставил время 5, 8 и 10 октября. Для выступления Януковича суд запланировал 12 октября, однако отказался вызвать его на заседание в рамках международной правовой помощи.

"Во-первых, у Виктора Федоровича феноменальная память. Во-вторых, он феноменально считает. У него математическая составляющая является реально феноменальной, я не преувеличиваю. Виктор Янукович посчитал, что соглашение об ассоциации в том виде, котором предлагалось Евросоюзом, принесла бы вред Украине на сумму около 200 миллиардов долларов", — заявил Горошинский в ходе заседания.

По его словам, условия соглашения об ассоциации были крайне невыгодны и, если бы Янукович подписал такое соглашение, он совершил бы преступление.

"Виктор Янукович – единственный человек, который сделал больше, чем все остальные, чтобы это соглашение (об ассоциации с ЕС – ред.) было подписано. В момент, когда он стал президентом, он заявил о курсе, который выбрала Украина – евроинтеграция. Он со своей командой сделал больше, чем все остальные, чтобы Украина подошла к границе этого соглашения. Но соглашение было приостановлено… Оно было крайне невыгодно", — добавил Горошинский.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура собиралась потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Экс-президент категорически отрицает свою вину.