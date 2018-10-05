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МИД объяснил, почему российские эксперты не поедут в лабораторию Лугара

Сюжет:
Ситуация вокруг американской лаборатории в Грузии (32)
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© Фото : Republic of GeorgiaЛаборатория имени Ричарда Лугара в Грузии. Архивное фотоЛаборатория имени Ричарда Лугара в Грузии. Архивное фото
© Фото : Republic of Georgia

ТБИЛИСИ, 5 окт – РИА Новости. МИД России дал эксклюзивный комментарий Sputnik Грузия по поводу ситуации вокруг Исследовательского центра общественного здоровья имени Ричарда Лугара в Тбилиси. В министерстве заявили, что США пытаются ввести в заблуждение международное сообщество относительно подлинного статуса лаборатории, и российские эксперты не поедут в Грузию для участия в международном семинаре.

Лаборатория имени Ричарда Лугара в Грузии. Архивное фото
© U.S. Army photo by Lt. Col. Jamie Blow
Минздрав Грузии отказал РИА Новости и другим СМИ в допуске в центр Лугара
Ажиотаж вокруг центра Лугара начался после скандального заявления экс-министр госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе. Он призвал президента США Дональда Трампа расследовать деятельность лаборатории, где, по его словам, могут проводить эксперименты над людьми с летальным исходом. Позже Минобороны России назвало лабораторию постоянным источником биологических угроз.

"Естественно, российские специалисты не будут принимать участие в таком пропагандистском фарсе. Еще 13 августа с.г. в Женеве на совещании экспертов государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия российская делегация уже выразила свое отношение к этой весьма сомнительной затее", — заявили в МИД.

Центр имени Ричарда Лугара примет международный семинар 14-15 ноября. Среди участников мероприятия будут биоэксперты из более чем 20 стран. Приглашение Грузия отправила и российской стороне, но получила отказ.

Тбилиси. Архивное фото
© Sputnik / Александр Имедиашвили
В Грузии заявили, что больные в лаборатории Лугара умерли от осложнений
Как отметили в МИД России, построенная на окраине Тбилиси, в поселке Алексеевка, лаборатория высокого уровня биологической защиты используется в интересах США для изучения возбудителей особо опасных инфекционных заболеваний.

"На ее территории развернуто Управление медицинских исследований сухопутных войск США-Грузия. Американское военное ведомство, другие правительственные учреждения США и аффилированные с ними структуры оплачивают эксплуатационные расходы лаборатории, включая обеспечение ее безопасности, а также финансируют проводимые там исследования", — сказано в комментарии.

В министерстве отметили, что для сокрытия истинного характера и предназначения центра имени Ричарда Лугара она формально включена в систему здравоохранения Грузии.

Лаборатория имени Ричарда Лугара в Грузии. Архивное фото
© U.S. Army photo by Lt. Col. Jamie Blow
Пентагон заявил, что Центр Лугара принадлежит грузинскому ведомству
"Все это происходит в непосредственной близости от российских границ и не может не учитываться нами на предмет анализа обстановки в сфере обеспечения национальной безопасности", — подчеркнули в МИД.

Министерство иностранных дел России намерено задействовать двусторонние дипломатические каналы для прояснения ситуации и планирования дальнейших действий.

Ранее из-за ажиотажа, связанного с центром имени Лугара, заявление сделал глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе. Он опроверг утверждения о том, что в этом центре проводятся опасные эксперименты и тайные опыты на людях.

По его словам, функционирование оборудованного современными технологиями центра имени Ричарда Лугара "имеет огромное значение в плане укрепления биобезопасности как в Грузии, так и в регионе".

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© РИА Новости / Алексей КуденкоБрифинг Минобороны РФ. 4 октября 2018
© РИА Новости / Алексей Куденко
Брифинг Минобороны РФ. 4 октября 2018
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