КИЕВ, 5 окт — РИА Новости. Вооруженные силы Украины планируют провести военные учения в Азовском море, сообщила в пятницу пресс-служба украинского Совета национальной безопасности и обороны со ссылкой на секретаря ведомства Александра Турчинова.

"Вооруженные силы Украины планируют провести военные учения в Азовском море", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, Турчинов на совместном брифинге с главой Бюро национальной безопасности Польши Павлом Солохом сообщил, что, согласно решению СНБО Украины, в Азовском море создана "корабельно-катерная группа военно-морских сил, значительно усилена береговая оборона и авиационная компонента".

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. В марте Украина задержала российский траулер "Норд", выдвинув против его капитана обвинение в незаконном посещении Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в херсонском порту задержали танкер "Механик Погодин".

Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ России заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.

Позже Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу. В акваторию Азовского моря были переброшены два бронекатера типа "Гюрза-М": "Лубны" и "Кременчуг", а также поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" (изначально плавучая мастерская ПМ-9, построенная в Польше для ВМФ СССР в 1969 году) и морской буксир A830 "Корец" (построен в Ярославле в 1973 году), которые в прошли через Керченский пролив.