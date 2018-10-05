Российского журналиста не пустили в Латвию

РИГА, 5 окт – РИА Новости. Главный редактор портала NewsBalt Андрей Выползов, который летел в Латвию из Калининграда, сообщил, что его задержали на границе и не пустили в страну, пишет Sputnik Латвия.

"Мне показали письмо вашего министра внутренних дел Рихарда Козловскиса от 2017 года, но персоной нон грата я являюсь еще с июня 2014 года. Об этом узнал сегодня. Вообще я приехал по приглашению друзей, а выборы (в Сейм Латвии, пройдут 6 октября — ред.) стали просто дополнением… Сотрудники аэропорта были очень вежливыми, даже сочувствующими. Сказали, что срок действия запрета истекает в 2019 году, тогда и приезжать. Но уже не очень хочется", — сказал Выползов.

Выползов будет депортирован в Россию. Комментарии МВД РИА Новости получить пока не удалось.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Латвия все больше усиливает борьбу с российскими СМИ, ставя под удар русскоязычную аудиторию. По ее словам, власти прибалтийских республик продолжают придерживаться давно взятого курса на ущемление прав именно российских масс-медиа и борьбу с российскими СМИ.

Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. Ранее власти Литвы выслали съемочную группу корреспондента ВГТРК Павла Зарубина. В октябре 2015 года власти Эстонии задержали на пункте пропуска "Койдула" съемочную группу корреспондента ВГТРК Николая Васильева. МИД Литвы в апреле 2014 года отказал в аккредитации собкору РИА Новости Ирине Павловой, причины власти не объяснили. В связи с этими случаями в МИД РФ заявили о явных признаках скоординированной линии прибалтийских стран.

Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отметили в МИД, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".