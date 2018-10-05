Сальвини обвинил руководство ЕС в разрушении Европы и Италии

РИМ, 5 окт — РИА Новости, Александр Логунов. Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини обвинил руководителей Евросоюза в разрушении Европы и Италии, выразив надежду, что будущие выборы в Европарламент изменят эту ситуацию.

"Европа согласилась на бюджетные меры, которые в последние годы сделали положение Италии более бедственным и шатким", — заявил он, выступая в пятницу в Риме на манифестации ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti.

"Я не встаю по утрам, думая о том, что об Италии и ее правительстве думают такие люди, как (глава Еврокомиссии Жан-Клод) Юнкер и (еврокомиссар по экономике и финансам Пьер) Московиси. Они разрушили Европу и Италию", — отметил Сальвини.

По его словам, Европа нуждается в переменах изнутри, чему могут содействовать европейские выборы, которые пройдут в мае следующего года.

"Если они нам не помогут, все станет очень сложно", — сказал политик.

В июле Сальвини, возглавляющий одну из двух правящих партий "Лига", выразил желание объединить ряд европейских партий со схожей идеологией и получить большинство в ЕП.