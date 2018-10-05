Путин и Моди заявили о необходимости реформирования Совбеза ООН

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели. 5 октября 2018

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели. 5 октября 2018

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. РФ и Индия подтвердили необходимость реформирования Совета Безопасности ООН с тем, чтобы он лучше отражал современный мировой порядок, говорится совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Текст соответствующего заявления опубликован на сайте Кремля.

"Стороны подтвердили необходимость реформирования Совета Безопасности ООН с тем, чтобы он лучше отражал современный мировой порядок и был бы более эффективным в противодействии возникающим глобальным вызовам. Россия подтвердила неизменную поддержку вхождению Индии в состав постоянных членов расширенного СБ", — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что РФ и Индия заявляют "о своей решимости тесно сотрудничать в интересах обеспечения мира, безопасности и справедливого развития как на региональном, так и на глобальном уровнях, а также координировать свои усилия с тем, чтобы противостоять вызовам, ставящим под угрозу стабильность мирового порядка".