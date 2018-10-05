Путин и Моди приветствовали заключение контракта на поставку Индии С-400

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели. 5 октября 2018

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели. 5 октября 2018

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приветствовали заключение контракта на поставку Индии зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф", говорится в совместном заявлении лидеров по итогам переговоров.

"Стороны приветствовали заключение контракта на поставку Республике Индии зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

Добавляется, что стороны подтвердили приверженность России и Индии развитию двустороннего военно-технического сотрудничества, которое имеет долгую историю, носит доверительный и взаимовыгодный характер. Стороны выразили удовлетворение по поводу значительного прогресса, достигнутого в осуществлении текущих военно-технических проектов, и отметили позитивные изменения в области совместных исследований и организации российско-индийских предприятий по производству продукции военного назначения. Они дали высокую оценку двусторонней военно-промышленной конференции, назвав ее важным механизмом продвижения инициативы "Делай в Индии".