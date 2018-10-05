Белорусские депутаты одобрили назначение Румаса премьер-министром

МИНСК, 5 окт — РИА Новости. Палата представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) Белоруссии на заседании в пятницу дала согласие на назначение Сергея Румаса премьер-министром страны, передает корреспондент РИА Новости.

За проголосовали 105 из 106 присутствующих депутатов, против — один.

Согласно заключению парламентской комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту, депутатам стоило поддержать решение белорусского президента о назначении, так как Румас "способен эффективно выполнять обязанности премьер-министра по решению задач социально-экономического развития страны в целях повышения благосостояния белорусского народа".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 августа сменил руководство правительства. Премьером вместо Андрея Кобякова, возглавлявшего кабмин с 2014 года, был назначен Румас, который до этого возглавлял Банк развития страны. В 2010 — 2012 годах он занимал должность заместителя премьер-министра Белоруссии, курируя в правительстве вопросы развития экономики и финансов.

Причиной отставок руководства предыдущего состава правительства Лукашенко назвал разночтения в проведении курса развития страны.

Уже 20 августа глава администрации президента Белоруссии Наталья Кочанова представила новый состав правительства сотрудникам аппарата Совета министров. Румас приступил к работе. Тогда он заявил, что "не стоит ожидать какой-то ревизии (ранее — ред.) принятых решений либо революционных разворотов".

Между тем в соответствии с конституцией Белоруссии, президент с согласия нижней палаты парламента назначает на должность премьер-министра. Решение по этому вопросу принимается депутатами не позднее чем в двухнедельный срок со дня внесения предложения по кандидатуре премьера. Очередная сессия белорусского парламента открылась 2 октября после летнего перерыва.