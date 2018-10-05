Британская телеведущая столкнула ассистента в реку в прямом эфире

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Ведущая прогноза погоды на канале ITV Элисон Хэммонд столкнула ассистента в реку в прямом эфире. Видео произошедшего разместили на официальной странице передачи в твиттере.

Хэммонд ходила по плавучему макету Великобритании и рассказывала о погодных условиях в стране. Неожиданно она потеряла равновесие и столкнула помощника в реку Мерси. Ассистент быстро забрался на площадку — в этом ему помогли коллега и телеведущая.

После инцидента Хэммонд несколько раз извинилась перед мужчиной и пошутила, что в Северной Ирландии будет немного мокро, указав на промокшего ассистента.