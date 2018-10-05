СМИ сообщили о готовности стратегии развития ПРО США

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Разработка новой американской стратегии дальнейшего развития системы противоракетной обороны (ПРО) завершена, однако сроки ее публикации остаются неизвестными, сообщает газета Defense News со ссылкой на первого замминистра обороны США Патрика Шанахана.

"У нас нет готового для публикации документа. Стратегия готова… Не беспокойтесь о стратегии. Стратегия разрабатывалась достаточно продолжительное время", — заявил Шанахан на пресс-конференции, отвечая на вопрос о состоянии документа.

Издание напоминает, что публикация стратегии с конца 2017 постоянно откладывалась. Шанахан пояснил, что причиной этому является необходимость обсуждения документа министром обороны США Джеймсом Мэттисом с заинтересованными лицами.

В свою очередь, заместитель главы Пентагона Джон Руд заявил, что новая стратегия развития ПРО может быть опубликована в течение нескольких недель. Он подчеркнул, что на своем уровне делает все возможное для ускорения публикации документа.