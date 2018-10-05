На Украине сообщили о новом возможном случае заражения сибирской язвой

КИЕВ, 5 окт – РИА Новости. Женщину госпитализировали в Житомирской области Украины с подозрением на сибирскую язву, сообщила в пятницу государственная служба страны по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Ранее генеральный директор Центра общественного здоровья министерства здравоохранения Украины Владимир Курпита сообщил, что более 13,5 тысячи мест на Украине потенциально опасны в связи с возможным распространением там сибирской язвы. По его словам, речь идет о скотомогильниках во всех областях Украины.

"Поступило срочное сообщение… о госпитализации 4 октября 2018 года в инфекционное отделение Коростенской центральной районной больницы жительницы (35 лет) села Белка Коростенского района с подозрением на сибирскую язву (кожная форма)", — говорится в сообщении на сайте потребслужбы.

Отмечается, что женщина заболела 1 октября, а обратилась за помощью лишь в четверг. По предварительным данным, всего в семье проживают пять человек, двое из них – дети. Для проведения расследования сформирована бригада специалистов, они приступили к работе в очаге заболевания.

Во вторник РИА Новости в Саратском районном совете сообщили, что пять человек госпитализированы в Одесской области с предварительным диагнозом "сибирская язва". Позже в Минздраве Украины заявили, что в одном случае диагноз "сибирская язва" подтвердился. Заболевание локализовано в пределах одной деревни, с 30 сентября введен карантин.

Сибирская язва является острым инфекционным заболеванием, которое в случае неоказания своевременной помощи может закончиться летальным исходом. Передается человеку через мясо инфицированных животных и продукты их переработки — шкуры, кожу и так далее. От человека к человеку инфекция не передается.