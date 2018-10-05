Путин уверен, что культурные фестивали сблизят народы России и Индии

Президент РФ Владимир Путин во время российско-индийских переговоров в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели. 5 октября 2018

Президент РФ Владимир Путин во время российско-индийских переговоров в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели. 5 октября 2018

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что проходящие в России и Индии культурные фестивали двух стран еще больше сблизят народы.

"Большое внимание на переговорах по традиции уделено и гуманитарной составляющей наших отношений. В России и Индии всегда проявляли и проявляют интерес к культуре, духовному наследию наших народов. Это подтверждает большой успех фестиваля Индии в России, который продлится до марта 2019 года в 22 городах нашей страны. В Индии пройдет фестиваль русской культуры. Уверен, все эти мероприятия еще больше сблизят народы двух стран", — сказал Путин по итогам российско-индийских переговоров.

Кроме того, в России, добавил президент, обучаются почти 10 тысяч индийских студентов, ежегодно гражданам Индии предоставляется порядка 100 стипендий. Кроме того, Индия является популярным направлением для российских туристов, в Россию также приезжает большое число индийских туристов.