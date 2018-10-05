В Афганистане при авиаударе погибли четыре участника свадебной процессии

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Три женщины и ребенок, участвовавшие в свадебной процессии, погибли, восемь человек получили ранения в результате авиаудара на юге афганской провинции Кандагар, сообщает агентство Пажвак со ссылкой на источники.

Инцидент произошел в районе Маруф в четверг вечером. По данным агентства, боевики радикального движения "Талибан"* на автомобилях попытались скрыться среди машин, участвовавших в свадебной процессии.

Глава полиции Кандагара Абдул Разик подтвердил агентству факт удара и заявил, что боевики после нападения на районный центр попытались скрыться и спрятались среди свадебной процессии. По его данным, в результате авиаудара ликвидированы 10 талибов. Он отметил, что афганские ВВС пытались избежать жертв среди мирного населения.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

* Запрещенные в России террористические группировки.