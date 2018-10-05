В ДНР заявили, что сбили четыре беспилотника силовиков за неделю

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2018 (49)

ДОНЕЦК, 5 окт — РИА Новости. Подразделения ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшую неделю сбили четыре беспилотных летательных аппарата украинских силовиков на линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам в пятницу заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Постами ПВО была зафиксирована работа десяти беспилотных летательных аппаратов противника восемь из которых отмечены на мариупольском направлении… Благодаря слаженным действиям военнослужащих ДНР, враг потерял четыре беспилотных летательных аппарата", — заявил Басурин.

Он добавил, что при помощи БПЛА силовики корректировали артиллерийский огонь по двум населенным пунктам на юге ДНР и окраинам Донецка.