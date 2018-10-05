Путин пригласил Моди на Восточный экономический форум в 2019 году

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели. 5 октября 2018

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели. 5 октября 2018

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди в качестве главного гостя на следующий Восточный экономический форум.

"Я с удовольствием ещё раз повторю свое приглашение господину премьер-министру приехать на следующий год во Владивосток в качестве главного гостя на экономический форум в сентябре",- сказал Путин по итогам российско-индийских переговоров.

Путин отметил, что Индия — добрый друг России, отношения с которым строятся в рамках особо привилегированного стратегического партнерства, взаимного уважения, доверия. Страны реализуют целый ряд совместных проектов в промышленности, космосе, энергетике, других сферах.

"Роль двух наших стран на международной арене имеет принципиальное значение в плане поддержки глобального миропорядка. Безусловно, мы координируем нашу работу и подходы в рамках ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, Двадцатки. Прилагаем совместные усилия по формированию новой архитектуры безопасности и равноправного сотрудничества в Азиатско-тихоокеанском регионе", — сказал президент России.