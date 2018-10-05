В ЛНР обвинили силовиков в срыве разведения сил у Станицы Луганской

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

ЛУГАНСК, 5 окт — РИА Новости. Украинские силовики сорвали разведение сил и средств на участке номер один у Станицы Луганской в Донбассе, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

Во вторник Народная милиция ЛНР заявила, что готова развести силы и средства на участке номер один у Станицы Луганской 5 октября, согласно договоренностям контактной группы в Минске.

"Сегодня ВС Украины в очередной раз продемонстрировали нежелание выполнять обязательства, подписанные в Минске, сорвав запланированное разведение сил и средств на участке номер один у Станицы Луганской на сегодняшнее число", — сказал Марочко.