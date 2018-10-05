МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко передала президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, что президент России Владимир Путин принял приглашение посетить Сеул с визитом, сообщает администрация президента Республики Корея.

"Спикер Матвиенко… передала приветствие президента Путина и его согласие принять приглашение посетить Южную Корею с визитом. Она высказала пожелание, чтобы консультации о том, чтобы визит Путина состоялся в кратчайшие сроки, проводились между двумя сторонами по дипломатическим каналам", — говорится в сообщении администрации в Facebook.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетил Россию летом.

Матвиенко накануне прибыла в Южную Корею с визитом, в ходе которого у неё запланированы встречи с руководством страны.