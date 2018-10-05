Объявлены лауреаты Нобелевской премии мира

СТОКГОЛЬМ, 5 окт – РИА Новости, Людмила Божко. Нобелевскую премию мира за 2018 год присудили Денису Муквеге и Наде Мурад за работу против сексуального насилия, объявил Норвежский нобелевский комитет.

В этом году на награду претендовали 329 кандидатов, из которых — 112 общественные и международные организации.

Премия мира является одной из пяти, завещанных в конце 19 века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем. В отличие от других нобелевских наград, ее вручают не в Стокгольме, а в Осло, но тоже 10 декабря — в день кончины основателя премий.

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018 году составляет девять миллионов шведских крон (более миллиона долларов США).