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В Париже началась церемония прощания с Шарлем Азнавуром

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Умер Шарль Азнавур (30)
(обновлено: 12:09 05.10.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкШарль Азнавур. Архивное фотоШарль Азнавур. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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ПАРИЖ, 5 окт — РИА Новости, Людмила Орищенко. Национальная церемония прощания со всемирно известным французским шансонье Шарлем Азнавуром началась в пятницу во дворе Дома Инвалидов в присутствии французского и армянского руководства, политиков, деятелей искусства и культуры, передает корреспондент РИА Новости.

Французский шансонье, писатель и актер Шарль Азнавур. Архивное фото
© AP Photo / Bilal Hussein
В Москве люди несут цветы к посольству Армении в память об Азнавуре
Азнавур скончался в ночь на 1 октября в своем доме на юге Франции. Результаты вскрытия показали, что отек легких привел к сердечно-легочной недостаточности, что стало причиной смерти.

На церемонию прощания приглашены 1200 человек. Во дворе Дома Инвалидов собрались родственники шансонье, высокопоставленные лица, деятели искусства, политики.

Мероприятие началось чуть позже 10.00 (11.00 мск). Гроб с телом шансонье, покрытый французским флагом, и венок в цветах армянского триколора внесли под традиционную армянскую мелодию Dle Yaman во внутренний двор Дома Инвалидов.

Церемония прощания проходит в присутствии руководителей Франции и Армении. С речью выступает армянский премьер-министр Никол Пашинян. Затем слово возьмёт президент Франции Эммануэль Макрон, который прибыл в сопровождении супруги.

Также принимают участие глава Армянской апостольской церкви, католикос всех армян Гарегин II, мэр Парижа Анн Идальго, экс-президент Франции Николя Саркози с супругой Карлой Бруни, лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, актер, Жан-Поль Бельмондо, певица Мирей Матье.

Шарль Азнавур. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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СМИ узнали, что семья Азнавура против национальной церемония прощания
С российской стороны в траурных мероприятиях участвуют замглавы МИД РФ Григорий Карасин и посол РФ во Франции Алексей Мешков.

Более чем за час во дворе Дома Инвалидов начала собираться публика.

"Нам важно быть здесь, потому что это человек, который представляет для нас культуру, любовь. Мы любим его, и мы должны отдать ему дань. Он дал нам столько любви", — сказала РИА Новости женщина 40-лет по имени Летисия.

"Я пришла одна, но посмотрите, сколько людей вокруг", — добавила она. Поклонница таланта Азнавура призналась, что впервые услышала его песни, когда отец поставил виниловую пластинку. "И его песни сопровождают меня всю жизнь", — отметила она.

Пожилая парижанка по имени Француаз призналась, что приходила на прощание со многими известными людьми. "И для меня важно быть здесь, на прощании с Шарлем Азнавуром. Он для меня почти монумент", — сказала она.

Француз по имени Фредерик, имеющий армянские корни, рассказал РИА Новости, что приехал из Лиона специально, чтобы принять участие в прощании с шансонье.

Французский шансонье, писатель и актер Шарль Азнавур на церемонии вручения премии Victoires de la Musique. Архивное фото
© AP Photo / Thibault Camus
Министр культуры Франции: Азнавур более полувека был воплощением страны
"Я того же происхождения, что и Шарль Азнавур. Я глубоко уважаю его карьеру и все то, что он сделал для армянского сообщества. Он оказывал большую помощь армянскому сообществу. Потом я ценю его позитивный настрой. Поэтому я специально из Лиона приехал на прощание. Я считаю, что это было необходимо сделать", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в доме его родителей всегда слушали песни Азнавура. "Он был одного возраста с моим отцом. И я рос на песнях Азнавура", — добавил француз.

Шарль Азнавур (настоящее имя Шамруз Варенаг Азнавурян) родился в Париже 22 мая 1924 года в семье армянских эмигрантов. Он признан лучшим эстрадным исполнителем века по версии CNN и журнала Times. За 70-летнюю карьеру маэстро было продано 100 миллионов дисков, написано 1,2 тысячи песен, сыграно 80 ролей в фильмах, выпущено 294 альбома и проведено более тысячи концертов в 94 странах мира.

Вечная любовь Шарля Азнавура
© AFP 2018 / Fabrice CoffriniАзнавур происходил из семьи этнических армян, переехавших во Францию.Французский шансонье, писатель и актер Шарль Азнавур
© AFP 2018 / Fabrice Coffrini
Азнавур происходил из семьи этнических армян, переехавших во Францию.
© AFP 2018Учился в артистической школе, в девять лет уже пел и играл на сцене.Французский шансонье, писатель и актер Шарль Азнавур
© AFP 2018
Учился в артистической школе, в девять лет уже пел и играл на сцене.
© AFP 2018Азнавура и композитора, с которым он работал, заметила Эдит Пиаф и взяла их в турне по Франции и США.Французский шансонье, писатель и актер Шарль Азнавур
© AFP 2018
Азнавура и композитора, с которым он работал, заметила Эдит Пиаф и взяла их в турне по Франции и США.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкС тех пор началась карьера Азнавура как шансонье.Французский артист Шарль Азнавур на репетиции
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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С тех пор началась карьера Азнавура как шансонье.
© AFP 2018 / B.N.I.P.P.Шарль Азнавур написал более тысячи песен. Самые известные из них — "Богема", "Мама", "Молодость", "Как говорят", "Аве Мария", "Изабель".Французский шансонье, писатель и актер Шарль Азнавур
© AFP 2018 / B.N.I.P.P.
Шарль Азнавур написал более тысячи песен. Самые известные из них — "Богема", "Мама", "Молодость", "Как говорят", "Аве Мария", "Изабель".
© AP Photo / Bilal HusseinЗнаменитую песню "Вечная любовь" Азнавур написал для фильма Владимира Наумова "Тегеран 43".Французский шансонье, писатель и актер Шарль Азнавур
© AP Photo / Bilal Hussein
Знаменитую песню "Вечная любовь" Азнавур написал для фильма Владимира Наумова "Тегеран 43".
© AFP 2018 / Gali TibbonЗа 70-летнюю карьеру маэстро продано более 100 миллионов его дисков.Шарль Азнавур делает селфи с поклонницей в Иерусалиме
© AFP 2018 / Gali Tibbon
За 70-летнюю карьеру маэстро продано более 100 миллионов его дисков.
© AFP 2018 / Patrick HertzogАзнавур сыграл более 90 ролей в кино и провел более тысячи концертов в 94 странах.Шарль Азнавур с нападающим Юрием Джоркаевым перед матчем Франция-Армения, 31 марта 1999 год
© AFP 2018 / Patrick Hertzog
Азнавур сыграл более 90 ролей в кино и провел более тысячи концертов в 94 странах.
© AP Photo / Thibault CamusЭто первый французский исполнитель, получивший платиновый диск в Европе.Французский шансонье, писатель и актер Шарль Азнавур на церемонии вручения премии Victoires de la Musique
© AP Photo / Thibault Camus
Это первый французский исполнитель, получивший платиновый диск в Европе.
© РИА Новости / PAN PhotoПерейти в фотобанкАзнавур был командором французского ордена Почетного легиона.Французский шансонье, писатель и актер Шарль Азнавур выступает на своем концерте в Ереване
© РИА Новости / PAN Photo
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Азнавур был командором французского ордена Почетного легиона.
© AP Photo / Laurent ReboursМузыкант был награжден орденом Отечества, почетным знаком "За выдающийся вклад в укрепление культурных связей между Россией и Францией", а также медалью Рауля Валленберга — за участие в спасении евреев в годы Второй мировой войны.Шарль Азнавур и Лиза Миннелли на во время концерта в Париже
© AP Photo / Laurent Rebours
Музыкант был награжден орденом Отечества, почетным знаком "За выдающийся вклад в укрепление культурных связей между Россией и Францией", а также медалью Рауля Валленберга — за участие в спасении евреев в годы Второй мировой войны.
© AP Photo / Damian DovarganesКогда певцу было 93 года, на "Аллее славы" в Голливуде открыли посвященную ему звезду.Французский шансонье, писатель и актер Шарль Азнавур
© AP Photo / Damian Dovarganes
Когда певцу было 93 года, на "Аллее славы" в Голливуде открыли посвященную ему звезду.
© AP Photo / Francois MoriВ Армении Шарль Азнавур был удостоен звания национального героя.Шарль Азнавур и Хафсия Херци на церемонии открытия каннского кинофестиваля
© AP Photo / Francois Mori
В Армении Шарль Азнавур был удостоен звания национального героя.
© AP Photo / Keystone/Patrick AviolatВ 2010 году вершину на Памире назвали пиком Азнавура.Французский шансонье, писатель и актер Шарль Азнавур
© AP Photo / Keystone/Patrick Aviolat
В 2010 году вершину на Памире назвали пиком Азнавура.
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