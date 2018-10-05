В Париже началась церемония прощания с Шарлем Азнавуром

ПАРИЖ, 5 окт — РИА Новости, Людмила Орищенко. Национальная церемония прощания со всемирно известным французским шансонье Шарлем Азнавуром началась в пятницу во дворе Дома Инвалидов в присутствии французского и армянского руководства, политиков, деятелей искусства и культуры, передает корреспондент РИА Новости.

Азнавур скончался в ночь на 1 октября в своем доме на юге Франции. Результаты вскрытия показали, что отек легких привел к сердечно-легочной недостаточности, что стало причиной смерти.

На церемонию прощания приглашены 1200 человек. Во дворе Дома Инвалидов собрались родственники шансонье, высокопоставленные лица, деятели искусства, политики.

Мероприятие началось чуть позже 10.00 (11.00 мск). Гроб с телом шансонье, покрытый французским флагом, и венок в цветах армянского триколора внесли под традиционную армянскую мелодию Dle Yaman во внутренний двор Дома Инвалидов.

Церемония прощания проходит в присутствии руководителей Франции и Армении. С речью выступает армянский премьер-министр Никол Пашинян. Затем слово возьмёт президент Франции Эммануэль Макрон, который прибыл в сопровождении супруги.

Также принимают участие глава Армянской апостольской церкви, католикос всех армян Гарегин II, мэр Парижа Анн Идальго, экс-президент Франции Николя Саркози с супругой Карлой Бруни, лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, актер, Жан-Поль Бельмондо, певица Мирей Матье.

С российской стороны в траурных мероприятиях участвуют замглавы МИД РФ Григорий Карасин и посол РФ во Франции Алексей Мешков.

Более чем за час во дворе Дома Инвалидов начала собираться публика.

"Нам важно быть здесь, потому что это человек, который представляет для нас культуру, любовь. Мы любим его, и мы должны отдать ему дань. Он дал нам столько любви", — сказала РИА Новости женщина 40-лет по имени Летисия.

"Я пришла одна, но посмотрите, сколько людей вокруг", — добавила она. Поклонница таланта Азнавура призналась, что впервые услышала его песни, когда отец поставил виниловую пластинку. "И его песни сопровождают меня всю жизнь", — отметила она.

Пожилая парижанка по имени Француаз призналась, что приходила на прощание со многими известными людьми. "И для меня важно быть здесь, на прощании с Шарлем Азнавуром. Он для меня почти монумент", — сказала она.

Француз по имени Фредерик, имеющий армянские корни, рассказал РИА Новости, что приехал из Лиона специально, чтобы принять участие в прощании с шансонье.

"Я того же происхождения, что и Шарль Азнавур. Я глубоко уважаю его карьеру и все то, что он сделал для армянского сообщества. Он оказывал большую помощь армянскому сообществу. Потом я ценю его позитивный настрой. Поэтому я специально из Лиона приехал на прощание. Я считаю, что это было необходимо сделать", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в доме его родителей всегда слушали песни Азнавура. "Он был одного возраста с моим отцом. И я рос на песнях Азнавура", — добавил француз.

Шарль Азнавур (настоящее имя Шамруз Варенаг Азнавурян) родился в Париже 22 мая 1924 года в семье армянских эмигрантов. Он признан лучшим эстрадным исполнителем века по версии CNN и журнала Times. За 70-летнюю карьеру маэстро было продано 100 миллионов дисков, написано 1,2 тысячи песен, сыграно 80 ролей в фильмах, выпущено 294 альбома и проведено более тысячи концертов в 94 странах мира.