Минздрав Грузии отказал РИА Новости и другим СМИ в допуске в центр Лугара

ТБИЛИСИ, 5 окт – РИА Новости. Руководитель научного совета Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе отказал РИА Новости и другим российским СМИ в допуске в лабораторию Лугара в Тбилиси, при этом грузинским журналистам посетить центр разрешили.

В ходе пресс-конференции в пятницу руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе дал согласие на просьбу корреспондента РИА Новости разрешить журналистам осмотреть лабораторию, однако позже в ведомстве изменили позицию.

"Я неоднократно давал интервью и комментарии российским СМИ, но никто из них информацию не выпустил. Я не буду принимать участие в этом шоу, в лабораторию будут допущены лишь грузинские журналисты, решение окончательное. Сначала опубликуйте мои комментарии с опровержением того абсурда, что заявляют в России", — заявил Имнадзе РИА Новости.

Заявление Имнадзе является ложным, поскольку российские СМИ не раз публиковали заявления грузинских властей по поводу деятельности лаборатории, в том числе РИА Новости.

В пресс-службе Национального центра по контролю заболеваний сообщили, что после посещения лаборатории местными журналистами видеокадры будут доступны и зарубежным СМИ.

Ранее бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве заявил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой расследовать деятельность лаборатории имени Ричарда Лугара, где, как он утверждает, могут проводить летальные эксперименты над людьми. Гиоргадзе привел данные о смерти 30 человек, предположительно, погибших в декабре 2015 года во время прохождения лечения от гепатита С в лаборатории. В апреле и августе 2016 года погибли, соответственно, 30 и 13 человек, в графе причины смерти указано "неизвестно", но расследований причин не проводились. По его словам, имена не указаны, только присвоенные им номера с датами рождения и половой принадлежностью.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов ранее заявил, что американские ученые, работающие в Грузии в медицинском центре Лугара (населенный пункт Алексеевка), под видом лечения проверяли на местных жителях токсичный химпрепарат.

Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В 2015 году в МИД упомянули в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Р. Лугара" в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.

В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Грузинская сторона считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиями.

В июле Имнадзе приглашал российских коллег ознакомиться с работой лаборатории имени Лугара и "опровергнуть слухи, что центр якобы создает химическое и биологическое оружие". В пятницу руководитель Национального центра по контролю заболеваний Гамкрелидзе заявил, что распространенная российской стороной информация о деятельности центра близ Тбилиси не соответствует действительности.