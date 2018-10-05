В Грузии опровергли данные Минобороны России о работе Центра Лугара

ТБИЛИСИ, 5 окт – РИА Новости. Распространенная российской стороной информация о деятельности исследовательского центра общественного здоровья имени Ричарда Лугара близ Тбилиси не соответствует действительности, заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, лаборатория работает под управлением грузинского правительства, а с 2018 года к тому же финансируется грузинскими властями. Гамкрелидзе отметил, что в центре проводятся важные медицинские и диагностические исследования.
Ранее бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве заявил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой расследовать деятельность лаборатории имени Ричарда Лугара, где, как он утверждает, могут проводить летальные эксперименты над людьми. Гиоргадзе привел данные о смерти 30 человек, предположительно, погибших в декабре 2015 года во время прохождения лечения от гепатита С в лаборатории. В апреле и августе 2016 года погибли, соответственно, 30 и 13 человек, в графе причины смерти указано "неизвестно", но расследований причин не проводились. По его словам, имена не указаны, только присвоенные им номера с датами рождения и половой принадлежностью.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что американские ученые, работающие в Грузии в медицинском центре Лугара (населенный пункт Алексеевка), под видом лечения проверяли на местных жителях токсичный химпрепарат.