В Грузии опровергли данные Минобороны России о работе Центра Лугара

ТБИЛИСИ, 5 окт – РИА Новости. Распространенная российской стороной информация о деятельности исследовательского центра общественного здоровья имени Ричарда Лугара близ Тбилиси не соответствует действительности, заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

"Распространенная информация никак не соответствует действительности, возможность убедиться в этом есть у каждого желающего… Еще раз заявляем, что исследовательский центр общественного здоровья имени Ричарда Лугара – это высокого уровня центр в регионе, у которого есть много направлений", — сказал Гамкрелидзе на брифинге.

По его словам, лаборатория работает под управлением грузинского правительства, а с 2018 года к тому же финансируется грузинскими властями. Гамкрелидзе отметил, что в центре проводятся важные медицинские и диагностические исследования.

Ранее бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве заявил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой расследовать деятельность лаборатории имени Ричарда Лугара, где, как он утверждает, могут проводить летальные эксперименты над людьми. Гиоргадзе привел данные о смерти 30 человек, предположительно, погибших в декабре 2015 года во время прохождения лечения от гепатита С в лаборатории. В апреле и августе 2016 года погибли, соответственно, 30 и 13 человек, в графе причины смерти указано "неизвестно", но расследований причин не проводились. По его словам, имена не указаны, только присвоенные им номера с датами рождения и половой принадлежностью.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что американские ученые, работающие в Грузии в медицинском центре Лугара (населенный пункт Алексеевка), под видом лечения проверяли на местных жителях токсичный химпрепарат.