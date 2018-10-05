Суд в Киеве продолжил рассмотрение дела против Януковича о госизмене

КИЕВ, 5 окт – РИА Новости. Оболонский районный суд Киева в пятницу продолжил рассмотрение дела в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича о госизмене.

Ранее суд перешел к стадии прений. Уже выступили государственный и один частный адвокаты Януковича. Теперь выступает частный адвокат Александр Горошинский, ему суд предоставил время 5, 8 и 10 октября. Для выступления Януковича суд запланировал 12 октября, однако отказался вызвать его на заседание в рамках международной правовой помощи.

"Судебное заседание объявляется продолженным", — заявил председательствующий судья Владислав Девятко на заседании, которое транслируют украинские телеканалы.

Адвокат Горошинский начал свое выступление в рамках судебных прений.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура собиралась потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Экс-президент категорически отрицает свою вину.