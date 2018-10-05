МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Создание Украиной ракеты, которая "способна достать до Москвы", маловероятно, считает член экспертного совета коллегии ВПК Виктор Мураховский.

"На Украине, конечно, есть конструкторское бюро "Южное" и завод "Южмаш", которые делали межконтинентальные баллистические ракеты. Другой вопрос, каким образом они сегодня будут делать такого рода ракеты? Во-первых, состояние самого КБ и завода, честно сказать, катастрофическое. Во-вторых, огромное количество комплектующих для таких изделий поступало из России, то есть полного цикла производства ракет такого класса на территории Украины не было", — сказал Мураховский РИА Новости.

По его словам, присутствует еще один фактор, мешающий Украине создавать такие ракеты. "Есть еще такой важный момент, как Режим контроля за ракетными технологиями, в который входят ведущие страны, включая США, Россию и другие государства. Он обязывает стран-участниц не распространять технологии изделий, способных привести к созданию ракет дальностью свыше 300 км и полезной нагрузкой свыше 500 кг. Так что в итоге я могу заключить, что маловероятно создание на Украине такого рода ракеты", — резюмировал собеседник агентства.

Ранее украинский военный эксперт Валентин Бадрак в интервью онлайн-изданию UkrLife заявил, что Украина способна создать ракету с дальностью в полторы тысячи километров, которая "может достать до Москвы". По словам Бадрака, конфликт с Россией вызвал "серьезный всплеск" развития украинских военных технологий, при этом инженеры, по его словам, способны произвести даже больше, чем вооруженные силы могут взять на вооружение. По его мнению, новое оружие призвано "изменить риторику переговоров", так как Украина, вооружившись "сотней-двумя таких ракет", получит возможность "диктовать свои условия" и "отстаивать свою позицию в области евроатлантической интеграции".

Режим контроля за ракетными технологиями является добровольным объединением 34 государств, созданным в 1987 году для снижения риска распространения ядерного оружия путем контроля за поставками оборудования и технологий, способствующих разработке систем доставки ядерного оружия.