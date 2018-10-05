В Израиле полиция допрашивает Нетаньяху

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Израильская полиция в пятницу утром начала очередной допрос премьер-министра Биньямина Нетаньяху в рамках расследования о взяточничестве и злоупотреблении доверием, передает местное телевидение.

Нетаньяху проходит подозреваемым по двум уголовным делам: о получении дорогостоящих подарков ("дело 1000") и сговоре с медиа-группой "Едиот-Ахронот" ("дело 2000"). Полиция уже передала дела в прокуратуру с рекомендацией предъявить главе кабинета обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

По данным телерадиокорпорации "Кан", это уже 12-й допрос израильского премьера. Уточняется, что впервые с момента публикации рекомендаций полиции на допросе речь пойдет о "деле 1000" и "деле 2000". Полиция представит новые сведения, полученные в ходе расследования.

Так называемое "дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху от представителей деловых кругов дорогостоящих подарков, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиа-групп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента — бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".

В последний раз израильская полиция допрашивала Нетаньяху в августе. Тогда речь шла о расследовании коррупционных связей его приближенных с руководством крупнейшей в стране телекоммуникационной компании "Безек". Глава правительства пока не является фигурантом так называемого "дела 4000", но считает его продолжением гонений на себя лично.

Фигурантами "дела 4000" выступают бывший пресс-секретарь Нетаньяху Нир Хефец, экс-генеральный директор министерства связи Шломо Филбер, владелец "Безек" Шауль Элович вместе с женой, сыном и несколькими подчиненными. Хефец и Филбер заключили сделку со следствием, получив статус "государственных свидетелей" и согласившись предоставить всю имеющуюся у них информацию в обмен на смягчение обвинений.

Глава правительства настаивает на своей невиновности, выражает уверенность, что расследования против него завершатся ничем, и обещает еще многие годы руководить страной.