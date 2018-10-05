В Индонезии более тысячи человек могут оставаться под землей после цунами

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Более тысячи человек, предположительно, могут считаться пропавшими без вести в результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB).
Ранее управление сообщало, что число жертв землетрясения и цунами в Индонезии выросло до 1558, более 2,5 тысячи человек пострадали, 113 пропали без вести.
"Согласно нашим оценкам, под землей еще могут находиться более тысячи домов, то есть, возможно, более тысячи человек еще могут быть пропавшими без вести", — заявил агентству представитель управления Юсуф Латиф.
"Но мы по-прежнему не можем сказать точно, так как есть вероятность, что некоторым людям удалось выбраться", — добавил он.
Утром 28 сентября у побережья индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров.
В стране до 11 октября действует режим чрезвычайной ситуации. Власти намерены выделить для ликвидации последствий стихии 560 миллиардов рупий (около 37,6 миллиона долларов США). По данным местных СМИ, согласно предварительным оценкам управления, ущерб от землетрясения и цунами составит более 658 миллионов долларов.
Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали на острове Сулавеси утром 28 сентября.
Через некоторое время в этом же районе произошел еще один толчок магнитудой 7,4 и несколько афтершоков.
Затем на город Палу обрушилось цунами высотой до двух метров.
Жертвами стихии стали более 1200 человек.
Почти 17 тысяч человек покинули свои дома, около 2,4 миллиона нужна гуманитарная помощь.
Правительство Индонезии выделит более 37 миллионов долларов для помощи пострадавшим.
Поддержку индонезийцам выразили во многих странах.
Южная Корея направит в Индонезию миллион долларов в качестве гуманитарной помощи.
Еврокомиссия предоставила полтора миллиона евро.
Франция, Турция, США заявили о готовности помочь в ликвидации последствий стихии.
Президент Индонезии поручил принимать международную помощь в ликвидации последствия стихии.
Индонезия — часть так называемого Тихоокеанского огненного кольца, это мощный тектонический разлом.
Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой.
Последствия землетрясения в Индонезии.