В Индонезии более тысячи человек могут оставаться под землей после цунами

Полицейский на развалинах десятиэтажного отеля в Палу на острове Сулавеси, после того как он рухнул в результате сильного землетрясения, Индонезия. 30 сентября 2018

Полицейский на развалинах десятиэтажного отеля в Палу на острове Сулавеси, после того как он рухнул в результате сильного землетрясения, Индонезия. 30 сентября 2018

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Более тысячи человек, предположительно, могут считаться пропавшими без вести в результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB).

Ранее управление сообщало, что число жертв землетрясения и цунами в Индонезии выросло до 1558, более 2,5 тысячи человек пострадали, 113 пропали без вести.

"Согласно нашим оценкам, под землей еще могут находиться более тысячи домов, то есть, возможно, более тысячи человек еще могут быть пропавшими без вести", — заявил агентству представитель управления Юсуф Латиф.

"Но мы по-прежнему не можем сказать точно, так как есть вероятность, что некоторым людям удалось выбраться", — добавил он.

Утром 28 сентября у побережья индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров.

В стране до 11 октября действует режим чрезвычайной ситуации. Власти намерены выделить для ликвидации последствий стихии 560 миллиардов рупий (около 37,6 миллиона долларов США). По данным местных СМИ, согласно предварительным оценкам управления, ущерб от землетрясения и цунами составит более 658 миллионов долларов.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.