НЬЮ-ДЕЛИ, 5 окт — РИА Новости. Правительство Индии надеется, что Соединенные Штаты не станут вводить санкции против нее после подписания контракта на закупку зенитных ракетных комплексов (ЗРС) С-400 "Триумф" у России, пишет в пятницу газета Hindustan Times со ссылкой на источник, близкий к переговорам с США.

"Мы надеемся, что США как наш важнейший стратегический союзник поймет озабоченность Индии и сделает для нас исключение, когда дело дойдет до приобретения российских систем С-400 и закупок нефти у Ирана", — сказал собеседник издания.

По словам источника, Нью-Дели пытается убедить Вашингтон, что Индия имеет основания не попадать под санкции по закону CAATSA, учитывая давнюю историю российско-индийского сотрудничества в сфере обороны. Что касается Ирана, индийское правительство настаивает на том, что прекращение поставок сырой нефти из Исламской Республики без каких-либо компенсаций может привести к тому, что цены на этот ресурс в самой Индии подскочат на 6$ за баррель.

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет переговоры с премьером Индии Нарендрой Моди, по итогам которых будет подписан пакет документов. Ожидается в том числе подписание контракта на поставку Индии пяти полков С-400, сумма сделки превышает 5 миллиардов долларов.

Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" был подписан президентом США Дональдом Трампом летом 2017 года. Он предусматривает различные дополнительные ограничения против России, Ирана и КНДР, а также против третьих стран, сотрудничающих с предприятиями оборонного сектора России. В Вашингтоне неоднократно заявляли, что не могут гарантировать исключения из закона CAATSA для Индии в случае, если страна решит заключить с РФ сделку по С-400. Тем не менее, несмотря на угрозы американского руководства, Нью-Дели раз за разом подчеркивал свое намерение приобрести эти комплексы у России.

На сегодняшний день и Россия, и США являются крупнейшими партнерами Индии в сфере военно-технического сотрудничества.