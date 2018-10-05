Экипаж американского танка "Абрамс" оценил "Армату"

Танк Т-14 Армата во время репетиции Парада Победы на военном полигоне Алабино в Московской области

Танк Т-14 Армата во время репетиции Парада Победы на военном полигоне Алабино в Московской области

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Члены экипажа одного из американских танков M1 "Абрамс" в интервью Business Insider дали оценку новейшему российскому танку Т-14 "Армата".

Американские танкисты, давшие интервью на условиях анонимности, назвали платформу "Арматы" в целом эффективной, отметив при этом защищенность экипажа боевой машины.

В то же время американцы раскритиковали автоматическую систему заряжания танка, назвав ее непрактичной и заявив о преимуществах ручного заряжания снарядов, которое используется в "Абрамсах".

Танкисты также выразили мнение, что сложность полностью автоматизированной башни Т-14 может подвести экипаж в случае какой-либо осечки в ходе боя.

Основной боевой танк Т-14 "Армата" — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Работы по его созданию были открыты в 2010 году.

Танк оснащен 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой 2А82 (с возможностью установки 152-мм 2А83) с дистанционным полностью цифровым управлением. За мощной лобовой броней находится изолированная бронекапсула с экипажем, которая дает возможность танкистам остаться в живых даже при прямом попадании в башню и возгорании боекомплекта.

Танк может выдержать лобовое попадание большинства современных и перспективных типов противотанковых снарядов и ракет.

M1 Abrams — основной боевой танк США. Серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, Египта, Австралии и Марокко, а также ряда ближневосточных государств.

Среди недостатков этой боевой машины эксперты называют небольшую толщину брони бортов корпуса, отсутствие автомата заряжания и высокую стоимость каждой единицы.