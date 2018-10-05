Трамп пожаловался, что его ругают за мягкость к России

ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пожаловался, что "фейковые СМИ" несправедливо ругают его за отношение к России и КНДР.

"Они сказали, что я был очень добрым с Россией, с Северной Кореей — слишком жестким. Если бы я был очень грубым с Россией, они бы сказали, что я слишком жесткий. Фейковые новости, все они — фейковые новости!" — заявил Трамп, выступая перед сторонниками в Миннесоте.

Обвинения в адрес России

В США расследуют дело о "вмешательстве" России в американские выборы, а также о предполагаемых связях Трампа с Москвой. Дело ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, а также обе палаты конгресса.

Обвинения опровергают и в Белом доме, и в Кремле. Российская сторона называет их бездоказательными, Трамп — "охотой на ведьм".

Встречи Трампа с Путиным и Ким Чен Ыном

Кроме того, американский лидер обвинил демократов в попытках таким образом подорвать легитимность его президентства.

В Хельсинки 16 июля состоялись первые полномасштабные переговоры президентов США и России. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились Трамп и Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал подписание итогового документа "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.