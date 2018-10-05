На острове Хоккайдо один человек пострадал при новом землетрясении

ТОКИО, 5 окт — РИА Новости. Один человек получил ранения при новом землетрясении магнитудой 5,2, которое произошло в пятницу на самом северном японском острове Хоккайдо, сообщает агентство Киодо.

Пострадавшая женщина находилась дома в момент землетрясения и получила легкие травмы.

Очаг землетрясения располагался в южной части острова, эпицентр находился на глубине 30 километров. Наибольшая сила толчков составила 5- по японской семибалльной шкале.

Угрозы цунами нет. Информации о жертвах и разрушениях нет.