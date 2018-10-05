На Украине заявили о создании ракет, способных "достать до Москвы"

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Украина способна создать ракету с дальностью в полторы тысячи километров, которая "может достать до Москвы", об этом заявил украинский военный эксперт Валентин Бадрак в интервью онлайн-изданию UkrLife.

По словам Бадрака, конфликт с Россией вызвал "серьезный всплеск" развития украинских военных технологий, при этом инженеры, по его словам, способны произвести даже больше, чем вооруженные силы могут взять на вооружение.

По его мнению, новое оружие призвано "изменить риторику переговоров", так как Украина, вооружившись "сотней-двумя таких ракет", получит возможность "диктовать свои условия" и "отстаивать свою позицию в области евроатлантической интеграции".

Ранее украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Украина должна работать над усовершенствованием ракет "Гарпун" и "Гром-2", они, по его словам, должны иметь дальность в несколько тысяч километров, чтобы достать до "европейской части" России.

Призыв украинского генерала прокомментировали в Госдуме: депутат от Севастополя Игорь Белик заявил, что украинский военный не принял во внимание развитие систем противоракетной обороны.

В августе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил об успешном испытании крылатой ракеты, при этом он не уточнил, о какой именно ракете идет речь.