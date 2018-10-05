На Украине заявили о создании ракет, способных "достать до Москвы"

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Украина способна создать ракету с дальностью в полторы тысячи километров, которая "может достать до Москвы", об этом заявил украинский военный эксперт Валентин Бадрак в интервью онлайн-изданию UkrLife.
По его мнению, новое оружие призвано "изменить риторику переговоров", так как Украина, вооружившись "сотней-двумя таких ракет", получит возможность "диктовать свои условия" и "отстаивать свою позицию в области евроатлантической интеграции".
Ранее украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Украина должна работать над усовершенствованием ракет "Гарпун" и "Гром-2", они, по его словам, должны иметь дальность в несколько тысяч километров, чтобы достать до "европейской части" России.
В августе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил об успешном испытании крылатой ракеты, при этом он не уточнил, о какой именно ракете идет речь.