МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Программа американских военных по использованию насекомых для распространения генетически модифицированных вирусов может нарушать Конвенцию о биологическом оружии, об этом говорится в исследовании группы ученых из университетов Германии и Франции, опубликованном в журнале Science.

Статья в ведущем научном журнале подготовлена международной группой специалистов по эволюционной генетике, биоэтике и прав. Программа Insect Allies ("Насекомые-союзники") разрабатывается в управлении перспективных исследовательских проектов (DARPA) минобороны США. Официальная задача экспериментов — "горизонтальная" редакция хромосом растений, которую будут производить переносимые насекомыми вирусы.

Авторы исследования отмечают далеко идущие биологические, экономические и социальные последствия, которые может иметь для окружающей среды реализация программы Пентагона. Ученые сомневаются, что проект способен принести практическую пользу сельскому хозяйству США.

"В итоге программа может восприниматься многими как попытка создания биологических агентов и средств их доставки для враждебных целей, что — если это правда — будет являться нарушением Конвенции о биологическом оружии", — говорится в докладе.

Отмечается, что на существующую с 2016 года программу уже потрачено 27 миллионов долларов.

В четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов на специальном брифинге заявил, что американские ученые, работающие в Грузии в медицинском центре Лугара (населенный пункт Алексеевка) под видом лечения проверяли на местных жителях токсичный химпрепарат. Такой вывод Минобороны сделало на основании анализа материалов, опубликованных бывшим министром госбезопасности Грузии Игорем Гиоргадзе.

В Пентагоне заявили, что Центр Лугара принадлежит властям Грузии, а спецпредставитель грузинского премьера по связям с Россией Зураб Абашидзе также сказал, что лаборатория финансируется и управляется из Тбилиси.