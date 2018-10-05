МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Министерство обороны Нидерландов в четверг заявило о предотвращении "хакерской атаки" на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан России. Вслед за этим США обвинили российские спецслужбы в кибератаках на различные организации, а Британия пригрозила Москве новыми санкциями.

Об этом событии написали крупнейшие немецкие СМИ, в числе которых — издания Die Welt и Die Zeit, читатели которых активно обменивались мнениями по ситуации в комментариях.

Многие пользователи высказали сомнения в правдивости выдвинутых против России обвинений, назвав их бездоказательными и припомнив другие случаи безосновательных нападок западных стран на Москву.

"Есть доказательства? Для меня это всего лишь заявление, пшик. В прошлом правительства и спецслужбы часто рассказывали сказки", — выразил мнение Harald H.

"Опять ни одного справедливого доказательства. Только дешевые жалобы", — заметил Croc D.

"Британцы в очередной раз пытаются восстановить свои пошатнувшиеся притязания на международном уровне, но никто более не воспринимает их всерьез", — высказался Rainer R.

"Замечательно — Великобритания, Нидерланды и теперь США. Везде одно и то же, российские шпионы ведут свои игру и, какое совпадение, в одночасье высылаются из этих стран", — написал Michel Angelo.

При этом некоторые читатели выразили мнение, что практика кибершпионажа является абсолютно нормальной для работы любых спецслужб и что подобными вещами занимаются и другие разведки, особенно в США и Великобритании.

"Что означает это сообщение? Спецслужбы, неважно BND, NSA, MI6 или как они еще называются, созданы не только для того чтобы пить кофе и поливать цветочки. Почему одно правительство жалуется на другое, вероятно, потому что кто-то из них умнее", — заявил Stefan H.

"Я думаю, что российская разведка занималась подобными вещами и продолжает это делать. Но в то, что британцы или американцы лучше или честнее, я не верю ни в коем случае. Именно эти двое активно вмешиваются по всему миру там, где они могут либо извлечь выгоду, либо помешать извлечь ее другим силам", — добавил пользователь Michail G.

Ранее МИД России назвал обвинения нидерландских властей в попытке провести кибератаку в Гааге "очередной срежиссированной пропагандистской" акцией. При этом Москва неоднократно указывала Амстердаму на то, что развязанная в Нидерландах "антироссийская кампания шпиономании" наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям.

Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что США "отравляют" атмосферу в российско-американских отношениях новыми обвинениями в адрес российских спецслужб, а нагнетание напряженности между двумя ядерными державами является опасным.

Россия ранее предлагала США создать совместную рабочую группу по кибербезопасности, которая позволила бы Москве и Вашингтону взаимодействовать в сфере информационной защиты и не допустить вмешательства во внутренние дела государств. Соединенные Штаты эту инициативу отвергли.