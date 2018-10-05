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Китай обвинил Соединенные Штаты в клевете

(обновлено: 04:41 05.10.2018)
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© AP Photo / Andy WongФлаги США и КНР. Архивное фотоФлаги США и КНР. Архивное фото
© AP Photo / Andy Wong

ПЕКИН, 5 окт – РИА Новости. Заявления вице-президента США Майка Пенса о вмешательстве Китая в американские выборы изобилуют клеветой, которая не имеет под собой никакой основы, Пекин выражает решительный протест, заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
© AFP 2018 / Fabrice Coffrini
США засекретили данные о "китайском вмешательстве", заявил Болтон

"Соответствующая речь (Пенса – ред.) изобилует совершенно безосновательной критикой в отношении китайской внешней и внутренней политики, заявления о вмешательстве Китая в выборы США являются клеветой, они полностью сфабрикованы и вводят в заблуждение, Китай в отношении этого высказывает решительный протест", — цитирует слова дипломата сайт китайского МИД.

"Китай всегда придерживался принципа невмешательства во внутреннюю политику других стран, у нас совершенно нет никакого интереса вмешиваться в выборы США", — подчеркнула Хуа Чуньин. По ее словам, "международное сообщество уже ясно увидело, кто по всякому поводу бесцеремонно вмешивается во внутренние дела других стран и наносит вред интересам других государств".

Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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В МИД России осудили заявления Пенса о Китае
Дипломат подчеркнула, что политика Китая в отношении США четкая и неизменная. "Мы привержены тому, чтобы совместно прикладывать усилия для достижения неконфронтационного, взаимовыигрышного сотрудничества, основанного на взаимном уважении", — заверила она, призвав Вашингтон "исправить их ошибки, прекратить безосновательные обвинения в адрес КНР, перестать наносить вред двусторонним отношениям".

Ранее Пенс заявил, что Китай вмешивается во внутренние дела страны и якобы использует для этого политические, экономические и военные инструменты. При этом он отметил, что "российские попытки вмешательства меркнут перед попытками КНР".

Со схожим обвинениями ранее выступил и президент США Дональд  Трамп, заявив, что Китай осуществляет попытки вмешательства в выборы в Соединенных Штатах.

Майк Пенс. Архивное фото
© AP Photo / Patrick Semansky
Российское "вмешательство" померкло перед китайским, заявили в США
Ранее информационный портал Axios сообщил, что Белый дом планирует раскрыть новую информацию о "враждебных действиях" Китая по отношению к государственному и частному секторам США и действовать, исходя из этой информации. По информации портала, администрация Трампа раскритикует Китай за его "пагубную деятельность" в области кибератак, вмешательства в выборы и кражи интеллектуальной собственности.

В свою очередь Россия также неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент России Владимир Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.

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