МЕХИКО, 5 окт – РИА Новости. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето, уходящий с поста 1 декабря, решил также поменять кардинально и личную жизнь, подав на развод.

Как сообщает портал Universal, пока еще действующий глава государства решил развестись со своей супругой Анхеликой Ривера, с которой у него в общей сложности семеро детей, однако ни одного совместного: у президента четверо детей от первого брака, у Риверы — еще трое детей от ее первого брака.

По данным журналистов издания, глава государства и его помощники уже начали бракоразводный процесс, а пара не живет вместе уже довольно длительное время.

Последний совместный выход на публику четы Пеньи Ньето был отмечен в сентябре, во время традиционного появления главы государства на балконе президентского дворца в День независимости.