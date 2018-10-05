РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В Норвегии предложили расширить безвизовую зону с Россией

(обновлено: 03:29 05.10.2018)
01971
© Public domain Норвежский город Вардё. Архивное фотоНорвежский город Вардё. Архивное фото
© Public domain

НИКЕЛЬ (Мурманская область), 5 окт – РИА Новости. Власти норвежской провинции Финнмарк, граничащей с Мурманской областью, предлагают расширить безвизовую зону до города Вардё, который находится недалеко от морской границы с Россией, но более чем в 250 километрах от сухопутной, сообщил РИА Новости генеральный консул России в норвежском Киркенесе Сергей Шатуновский-Бюрно.

Город Вардё в Финнмарке, Норвегия. Архивное фото
CC BY 2.0 / Bruno Jargot / Город Вардё в Финнмарке
Власти Финнмарка попросили пригласить Путина на праздник освобождения

Соглашение об упрощенном пересечении границы для жителей приграничной территории начало действовать с мая 2012 года. Граждане России и Норвегии, постоянно проживающие в пределах 30-километровой зоны от госграницы, по специальным "паспортам жителей приграничья" могут пересекать границу без виз неограниченное число раз и находиться на соседней территории в пределах 30-километровой зоны в течение 15 дней.

"Пока это просто политические планы, может быть, даже иллюзии, гипотезы. Российская сторона, которая конструктивно настроена на сотрудничество, готова рассматривать любые предложения по упрощению режима. Но мы должны понимать, что это должно быть на основе межправительственных соглашений. Предложений от правительства Норвегии в адрес правительства РФ не поступало", — сказал консул, уточнив, что идея о расширении безвизовой зоны – инициатива властей коммуны.

"Изначально ограничение было установлено регламентом Евросоюза – 30-50 километровая зона (для установления безвизового режима). У нас через морскую границу нет пункта пропуска. Как пересекать сухопутную границу, а потом ехать в Вардё, как может осуществляться мониторинг – это сложно", — выразил мнение Шатуновский-Бюрно. Какие бы варианты решения не рассматривались, предложение должно поступить от норвежской стороны, добавил дипломат.

Яблоки. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Норвежскую делегацию удивил вкус крымских яблок
В 2016 году было принято решение распространить действие соглашения об упрощении порядка взаимных поездок жителей приграничных территорий России и Норвегии на часть территории поселка Нейден, выходящую за пределы 30-километровой приграничной зоны этой скандинавской страны.

После вступления протокола в силу жители этой части поселка получили право оформлять разрешения на местное приграничное передвижение. Жители российской приграничной территории получили возможность посещать эту часть посёлка Нейден, в которой расположен, в том числе, памятник советским воинам-освободителям.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена