В Норвегии предложили расширить безвизовую зону с Россией

НИКЕЛЬ (Мурманская область), 5 окт – РИА Новости. Власти норвежской провинции Финнмарк, граничащей с Мурманской областью, предлагают расширить безвизовую зону до города Вардё, который находится недалеко от морской границы с Россией, но более чем в 250 километрах от сухопутной, сообщил РИА Новости генеральный консул России в норвежском Киркенесе Сергей Шатуновский-Бюрно.

Соглашение об упрощенном пересечении границы для жителей приграничной территории начало действовать с мая 2012 года. Граждане России и Норвегии, постоянно проживающие в пределах 30-километровой зоны от госграницы, по специальным "паспортам жителей приграничья" могут пересекать границу без виз неограниченное число раз и находиться на соседней территории в пределах 30-километровой зоны в течение 15 дней.

"Пока это просто политические планы, может быть, даже иллюзии, гипотезы. Российская сторона, которая конструктивно настроена на сотрудничество, готова рассматривать любые предложения по упрощению режима. Но мы должны понимать, что это должно быть на основе межправительственных соглашений. Предложений от правительства Норвегии в адрес правительства РФ не поступало", — сказал консул, уточнив, что идея о расширении безвизовой зоны – инициатива властей коммуны.

"Изначально ограничение было установлено регламентом Евросоюза – 30-50 километровая зона (для установления безвизового режима). У нас через морскую границу нет пункта пропуска. Как пересекать сухопутную границу, а потом ехать в Вардё, как может осуществляться мониторинг – это сложно", — выразил мнение Шатуновский-Бюрно. Какие бы варианты решения не рассматривались, предложение должно поступить от норвежской стороны, добавил дипломат.

В 2016 году было принято решение распространить действие соглашения об упрощении порядка взаимных поездок жителей приграничных территорий России и Норвегии на часть территории поселка Нейден, выходящую за пределы 30-километровой приграничной зоны этой скандинавской страны.

После вступления протокола в силу жители этой части поселка получили право оформлять разрешения на местное приграничное передвижение. Жители российской приграничной территории получили возможность посещать эту часть посёлка Нейден, в которой расположен, в том числе, памятник советским воинам-освободителям.