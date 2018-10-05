Сенат США признал голодомор геноцидом украинцев

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Американский сенат принял резолюцию, в которой признал голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Вашингтон согласился с выводами правительственной комиссии США по голоду на Украине о том, что "Иосиф Сталин совершил геноцид украинцев в 1932-1933 годах", следует из документа.

Кроме того, резолюция осуждает "систематические нарушения прав человека" со стороны советского правительства по отношению к украинцам.

Посольство Украины в США выразило американским сенаторам признательность за "историческое решение".

"Неминуемые беды, сравнимые с голодомором"

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в минувшем марте заявил, что в случае свержения действующей власти народ ожидают "неминуемые беды", сравнимые с голодомором.

Свержение власти Луценко назвал "катастрофой для каждого украинца", которая приведет к "неизбежным бедам для всего населения". В качестве "примера" он упомянул голодомор, а заодно обвинил большевиков в развале Украинской народной республики (УНР).

"И после этого государство УНР рухнуло, люди попали в рабство, миллионы из них легли в землю уже вскоре, в 30-х годах. Все знают о голодоморе — миллионы жертв", — сказал генпрокурор.

Три голодомора

В XX веке украинцы пережили три голодомора, заявил ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По словам Гройсмана, голод 1932-33 годов был "методичным уничтожением миллионов украинцев". Однако, как утверждает украинский премьер, таких "голодоморов" было несколько.

"В ХХ веке украинцы пережили еще два массовых голода — 1921-1923 и 1946-1947 годов, которые, по свидетельствам очевидцев и оценкам историков, также имеют признаки этнической чистки, а, следовательно, были сознательно организованы", — заявил Гройсман, не уточнив, на каких фактах основываются его утверждения.

Политизация голодомора

В декабре прошлого года в министерстве иностранных дел России напомнили Киеву, что голодомор 30-х годов XX века является общей трагедией народов бывшего СССР, а не только украинцев, попытки представить эти события как "геноцид украинского народа" носят антиисторический характер.

Объявив голодомор геноцидом и актом "тоталитарного террора" против украинцев, власти Украины добиваются от мирового сообщества признания того же. В России действия Киева воспринимаются как попытка "политизировать историю", внести "недоверие и враждебность в отношения двух стран, поссорить народы Украины и России". Ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украине пора принять закон об ответственности за непризнание голодомора и холокоста.

"Это общая трагедия русских, украинцев, казахов и других народов, населявших Советский Союз и, конечно, крупнейшая гуманитарная катастрофа на территории СССР, в которой пострадали, по разным оценкам, от двух до восьми миллионов человек", — заявили в МИД.