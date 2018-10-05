ИГ* и "Аль-Каиду"* назвали главными террористическими угрозами США

ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. Экстремистские группировки ИГ* и "Аль-Каида"* по-прежнему являются главными террористическими угрозами США, говорится в национальной стратегии по терроризму, которую распространил Белый дом.

"ИГ* остается ведущей радикальной исламистской террористической группировкой и основной трансатлантической террористической угрозой Соединенным Штатам, несмотря на продолжающиеся военные и гражданские усилия США и коалиции, которые уменьшили присутствие группировки в Ираке и Сирии, уничтожили тысячи ее членов и не допустили ее глобальной экспансии", — говорится в стратегии.

ИГ* сохраняет финансовые и военные ресурсы и экспертные знания, чтобы нападать на США и на интересы США в мире, говорится в документе. Кроме того, у ИГ* есть восемь региональных подразделений и более 20 независимых террористических сетей в Африке, Азии, Европе и на Ближнем Востоке.

"Тем временем глобальная сеть "Аль-Каиды"* остается устойчивой и представляет собой долговременную угрозу нашей стране и интересам США по всему миру", — считают авторы стратегии, подписанной президентом США Дональдом Трампом.

"Постоянное контртеррористическое давление под руководством США уничтожило многих высокопоставленных лидеров группировки и сократило ее возможности действовать в Южной Азии, но ее подразделения продолжают планировать и осуществлять террористические нападения против США и наших союзников", — отмечается в стратегии.

"Главари-ветераны "Аль-Каиды"* работают над консолидацией и расширением присутствия группировки в нескольких регионах, в том числе в Сирии, откуда они надеются инициировать новые нападения на США и наших союзников", — заключили авторы стратегии.

*Террористические организации, запрещенные в России.