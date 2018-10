В США оценили шансы на успех в конфликте с Россией и Китаем

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы США, скорее всего, не смогут успешно одновременно участвовать в двух крупных конфликтах. Такой вывод содержится в докладе стратегического исследовательского института Heritage Foundation в Вашингтоне.

Возможность Соединенных Штатов вести одновременные боевые действия с двумя крупными странами, к примеру, Россией и Китаем, согласно документу, получила "предельный" индекс.

Авторы исследования подчеркивают высокий уровень опасности для национальных интересов США, вызванную, как это формулирует Пентагон, "угрозами 4+1" — Россией, Китаем, КНДР, Ираном и терроризмом.

В отчетах Heritage Foundation способность, возможность и готовность американских военных отвечать на угрозы получают один из пяти индексов: "очень слабые", "слабые", "предельные", "сильные" и "очень сильные".

Ранее специализирующийся на военной тематике американский ресурс We are the Mighty объяснил невозможность завоевания России суровыми климатическими условиями, огромной территорией и армией, но и особенности национального самосознания. "Русские скорее уничтожат свою страну, чем оставят ее какому-либо захватчику", — говорилось в статье. Захватчикам следует помнить, что им придется сражаться с "каждым русским в 11 часовых поясах", отмечало издание.

Невозможность захвата Китая издание объяснило 1,3-миллиардным населением страны. Дополнительными факторами считаются большая площадь государства, заболевания, обусловленные перенаселенностью, а также развитая экономика, копирующая технологические достижения других стран, следствием чего могут оказаться мощные ВС.