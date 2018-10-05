Правительство Ливана сформируют через неделю

БЕЙРУТ, 5 окт — РИА Новости. Новое правительство Ливана, предположительно, будет сформировано через неделю, заявил премьер страны Саад Харири в интервью ливанскому телеканалу MTV.

"Я полагаю, что правительство будет сформировано через неделю или максимум через десять дней", — сказал Харири.

Премьер подчеркнул, что экономика страны больше не может выдерживать отсутствия правительства.

О составе нового правительства в Ливане не могут договориться с конца мая. Ведущие партии не могут установить баланс в правительстве между конфессиями.