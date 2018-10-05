Инцидент в Солсбери стал провалом британских спецслужб, считает журналист

ЛОНДОН, 5 окт – РИА Новости. Журналист Би-би-си Марк Урбан, написавший книгу о Сергее Скрипале, считает, что инцидент в Солсбери свидетельствует о провале британских спецслужб.
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия 4 марта были отравлены в Солсбери нервно-паралитическим веществом, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
В четверг Урбан представил свою книгу о Скрипале Skripal Files в крупнейшем лондонском книжном магазине Waterstones. По словам журналиста, последний раз он общался со Скрипалем летом прошлого года, в общей сложности у него имеется 10 часов записи бесед с ним.
"Я думаю, что если кто-то из разведки и служб безопасности посмотрит на это, для него будет очевидно, что что-то пошло не так. С точки зрения защиты источников и людей, которые могут до сих пор быть — работающих на ГРУ и передающих информацию — то, что случилось — проблема. Это плохо с точки зрения репутации и для служб безопасности, и для МИ-6 (британская служба внешней разведки – ред.). Может быть, им следовало думать о защите и безопасности больше", — заявил Урбан на презентации.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.
В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.