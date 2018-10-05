Маск с иронией переосмыслил название биржевого регулятора США

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Основатель компании Tesla Илон Маск назвал Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) спекулянтами, играющими на понижение.

"Просто хочу сказать, что Спекулятивная комиссия по обогащению (Shortseller Enrichment Commission, SEC) делает невероятную работу", — написал Маск в Twitter, иронически переосмыслив аббревиатуру биржевого регулятора.

Причиной недовольства Маска могло стать падение стоимости акций производителя электромобилей Tesla, продолжившееся в четверг, отмечает телеканал CNBC.

Менее недели назад Маск и регуляторы урегулировали в досудебном порядке предъявленные бизнесмену обвинения в мошенничестве из-за его заявлений о намерении сделать компанию непубличной.

Согласно доверенностям в рамках досудебного урегулирования, которые должен будет утвердить суд, Маск останется руководителем компании Tesla, однако он должен отказаться от поста председателя совета директоров минимум на три года и будет заменен независимым председателем. Tesla также должна назначить двух новых независимых директоров. Еще один пункт договоренностей предполагает внедрение дополнительных мер контроля и наблюдения над сообщениями Маска.

Кроме того, на Илона Маска наложен штраф в 20 миллионов долларов. По решению комиссии Tesla также должна будет выплатить 20 миллионов долларов в качестве штрафа.